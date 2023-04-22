بالعرضة السعودية و3000 هدية.. الدلم تطلق فعاليات عيد الفطر

شهد منتزه الضاحي بمحافظة الدلم، الجمعة، أولى فعاليات عيد الفطر المبارك، والتي من المقرر أن تستمر طيلة أيام عيد الفطر المبارك الثلاثة بأكثر من 20 فعالية و3000 هدية ستقدم من بلدية محافظة الدلم.

وبدأت الفعالية بآيات من الذكر الحكيم وكلمة أهالي المحافظة ألقاها الأستاذ محمد بن سعد الدخيني ورفع خلالها أسمي آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشرفين وولي عهده الأمين، وذلك بحضور المحافظ الأستاذ فهد بن سلطان بن حميد.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول العرضة السعودية والتي اقيمت بمشاركة المحافظة وأعيان وأهالي المحافظة والعديد من الأنشطة الترفيهية والمسابقات التفاعلية بمشاركة أهالي المحافظة ولاقت استحسانهم.

من جانبه، قال رئيس بلدية الدلم المهندس عامر العجمي: "حرصنا في بلدية محافظة الدلم على إبراز فرحة العيد من خلال إضاءات ومجسمات احتفالية، بجانب العديد من الفعاليات بجميع أحياء المحافظة".

وأضاف العجمي، أن تلك الفعاليات تناسب جميع أفراد الأسرة تماشيًا مع أهداف أمانة منطقة الرياض التي ترتكز على تحسين جودة الحياة وتعزيز الدور التكاملي المجتمعي في المشاركة، وإدخال روح البهجة والفرح على المواطنين، وتعزيز الجانب السياحي الداخلي وإبراز المحافظة بالشكل المطلوب.

ومن المقرر أن ستستمر الفعاليات الترفيهية لمدة ثلاث أيام بالألعاب النارية والبرامج والفقرات المتنوعة وبمشاركة الفنانين محمد آل مسعور بدر العزي، الفنان ماجد الرسلاني، والشاعر عبدالله الودعاني وفرقة نجوم المملكة، وفرق ترفيهية مختلفة.