أمين الرياض يفتتح فعاليات العيد

نيابة عن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، افتتح أمين المنطقة الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، حفل افتتاح فعاليات عيد الرياض، الذي تنظمه الأمانة بمناسبة عيد الفطر المبارك 1444هـ، وذلك في ساحة العروض بالرياض. وتضمنت الفقرات عروضاً متنوعة لمجموعة من المؤدين، ثم شاهد سموه والحضور الفلكلور الشعبي الذي اشتمل على العرضة السعودية ، إضافةً إلى العديد من الفقرات الثقافية والترفيهية. ودعت أمانة منطقة الرياض الراغبين بحضور فعاليات عيد الرياض التي تستمر على مدى يومين للتسجيل من خلال الرابط . يذكر أن فعاليات "عيد الرياض" تشتمل على العديد من البرامج أبرزها الفعاليات المقامة في ساحة العروض بالدائري الشرقي وتشتمل على "8" مناطق ترفيهية، إضافة إلى فعالية الحوامة في العيد، وتضم برامج وأهازيج وطنية ومسابقات وأركان لألعاب الأطفال، كما تستقبل 22 حديقة ومتنزه وساحة بلدية الأهالي والزوّار احتفاءً بهذه المناسبة السعيدة.



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