السعودية اليوم / أمانة الرياض والمرور يغلقان طريق الجنادرية من تقاطعه مع خريص



الرياض 02 شوال 1444 هـ الموافق 22 أبريل 2023 م واس

تعتزم أمانة منطقة الرياض بالتعاون مع إدارة المرور إغلاق طريق الجنادرية الرئيسي بدايةً من نفق تقاطعه مع طريق خريص باتجاه الشمال، وتحويل حركة السير إلى طريق الخدمة المؤدي إلى التقاطع مع طريق الشيخ خليفة أسفل الجسر، وذلك ابتداءً من اليوم، ولمدة ستة أيام.

وأوضحت الأمانة أنه بناءً على ذلك سيتم إغلاق الإشارة الضوئية للتقاطع لتسهيل تدفق حركة السير باتجاه الشمال، حتى يتسنى القيام بأعمال استبدال وصيانة فواصل التمدد أعلى الجسر، وذلك حرصًا على سلامة مستخدمي الطريق.

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