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السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يرعى احتفال أهالي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك

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سكاكا 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس
أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، أن حب الوطن والولاء للقيادة من السمات التي تميّز بها أبناء الوطن، وأن مظاهر الفرح والسرور بالعيد من شعائر الإسلام، مُشيداً سموه بمدى الحب المتبادل بين المواطنين والقيادة الحكيمة -أيدها الله-.
جاء ذلك خلال رعاية سموه مساء اليوم حفل أهالي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤٤هـ، بمركز الجوف الحضاري بمدينة سكاكا، الذي تقيمه أمانة المنطقة.
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23:03ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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