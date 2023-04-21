شكرا لقرائتكم الطاقة تتابع مخزون الوقود في المطارات والمحطات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت وزارة الطاقة، أنها تتابع على مدار الساعة، مخزونات الوقود في المطارات والمحطات لضمان أمن عمليات الإمداد للرحلات الجوية والبرية وموثوقيتها، وذلك خدمةً لضيوف الرحمن في شهر رمضان المبارك.

موسم الحج

وذكرت وزارة الطاقة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنها ما زالت تتابع كل تفاصيل عمليات الإمداد عن كثب، وذلك استعدادًا لموسم الحج.