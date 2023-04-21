أعضاء متوفى دماغيا تنهي معاناة مواطِنَين من القصور الكلوي

نجح فريق المركز السعودي لزراعة الأعضاء في أول أيام عيد الفطر المبارك، في الحصول على موافقة للتبرع بأعضاء متوفى دماغياً بمدينة الملك سعود الطبية، لتنهي بذلك معاناة مواطنين اثنين مع مرض القصور الكلوي، حيث يبلغ الأول من العمر 74 عاماً، والثاني 50 عاماً بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض.

وأوضح المدير العام للمركز الدكتور طلال القوفي أن عملية توزيع الأعضاء تمت وفق الأخلاقيات الطبية، بما يضمن عدالة التوزيع بحسب الأولويات الطبية للمرضى، لافتاً النظر إلى أن النجاح المحقق جاء نتيجة التعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته، ومغفرته وأن يجزي ذويه خير الجزاء في الدنيا والآخرة.