الدفاع المدني يدعو إلى الحذر من حوادث المسابح

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحذر من حوادث المسابح في المنازل والأماكن التي يرتادها المواطنون والمقيمون، وعدم ترك الأطفال أو من لا يجيدون السباحة الاقتراب منها، واتباع إرشادات السلامة والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.

وأهاب الدفاع المدني بضرورة توفير أدوات السلامة مثل أطواق النجاة والأرضيات المانعة للانزلاق على الحواف، وعدم ترك الأطفال بمفردهم في أحواض السباحة ووضع سياج لمنع دخولهم بمفردهم، وتركيب سلالم إلى قاع المسبح في الأركان لتسهيل صعود الأشخاص ونزولهم، ووجود أجهزة إنذار للتنبيه عند سقوط أي جسم في حوضه.