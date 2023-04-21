السعودية تقفز 17 مرتبة في المؤشر اللوجستي

تقدمت المملكة العربية السعودية 17 مرتبة على مؤشر أداء الخدمات اللوجستية للبنك الدولي في أقل من عامين على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وذلك حسبما أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية .وقالت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة "نفخر بتقدم المملكة العربية السعودية 17 مرتبة على مؤشر أداء الخدمات اللوجستية للبنك الدولي في أقل من عامين على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وماضون بخطواتٍ واثقة نحو آفاق غير مسبوقة لتطوير القطاع وتحقيق المستهدفات".

وقال وزير النقل صالح الجاسر بهذه المناسبة "بدعم وتمكين من سمو سيدي ولي العهد، المملكة تقفز (17) مرتبة في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي للعام 2023؛ وستواصل المنظومة -بتوجيهات القيادة المضي قدما لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية".