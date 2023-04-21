سياحة وترفيه / انطلاق فعاليات "عيدنا فرحة" في الحدود الشمالية



عرعر 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس

انطلقت اليوم فعاليات مهرجان "عيدنا فرحة" بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك في حديقة البرج بمدينة عرعر.

وتهدف الفعاليات التي تستمر لمدة يومين، إلى تقديم المتعة لمختلف أفراد العائلة من خلال العديد من العناصر الترفيهية.

ويضم المهرجان فعاليات ترفيهية وتراثية وثقافية تشمل مختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى فقرات موسيقية ولوحات تشكلية وتصوير ضوئي في ظل تنسيق متكامل مع جميع الجهات المعنية لكي يعكس المهرجان صورة مميزة ومبهجة.

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22:49ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.