السعودية اليوم / مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية يعايد المنومين بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة



الرياض 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس

نقل مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية المشرف على مستشفى قوى الأمن بالرياض اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود تهنئة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، للمرضى المنومين في مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقدم اللواء الداود في زيارته المرضى المنومين التي رافقه خلالها مدير مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة العميد طبيب محمد الشريف وعدد من المسؤولين، بطاقات المعايدة والهدايا للمرضى الذين تطلب وضعهم الصحي بقاءهم في المستشفى، معربًا عن أمنياته للجميع بالشفاء العاجل.

وفي السياق ذاته، زار مساعد مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية، للعمليات الطبية الدكتور عبدالمجيد الشيحة، ومدير مستشفى قوى الأمن بالدمام الدكتور بشر عداس المرضى المنومين في مستشفيات قوى الأمن بالرياض والدمام، ونقل لهم تهنئة سمو وزير الداخلية بهذه المناسبة.

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22:21ت م

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