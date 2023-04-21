السعودية اليوم / محافظة طريف تسجّل أدنى درجة حرارة بالمملكة



طريف 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس

سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، أدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة.

وبلغت الدرجة المسجلة 8 درجات مئوية، كأقل ما تم تسجيله، بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

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20:58ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.