السعودية اليوم / سمو محافظ الدرعية يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك



الدرعية 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس

رفع صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي محافظ الدرعية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وحمد سموه المولى القدير على ما أمن به على الجميع من صيام وقيام شهر رمضان المبارك، وبما تحقق من نجاحات في خدمة ضيوف الرحمن خلال هذا الشهر الفضيل، راجياً منه سبحانه أن يحفظ على المملكة أمنها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله-.

// انتهى //

20:27ت م

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الدرعية 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واسرفع صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي محافظ الدرعية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعيده أعواما عديدة بالخير والبركات.وحمد سموه المولى القدير على ما أمن به على الجميع من صيام وقيام شهر رمضان المبارك، وبما تحقق من نجاحات في خدمة ضيوف الرحمن خلال هذا الشهر الفضيل، راجياً منه سبحانه أن يحفظ على المملكة أمنها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله-.// انتهى //20:27ت م0136

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