

مقديشو 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس

وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 9.062 كيس دقيق في مدينة كسمايو بجمهورية الصومال، استفاد منها 54.372 فردا، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

ويأتي ذلك ضمن مشروع المساعدات الغذائية الطارئة للسكان المتضررين من الجفاف في جمهورية الصومال الفيدرالية.

// انتهى //

18:54ت م

0122





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 9 آلاف كيس دقيق في مدينة كسمايو بالصومال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.