شكرا لقرائتكم السعودية تقفز 17 مرتبة في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، أن المملكة قفزت 17 مرتبة في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي للعام 2023.

ترسيخ مكانة المملكة

وأكد الجاسر، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن المنظومة ستواصل- بتوجيهات القيادة الرشيدة- المضي قدمًا لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

من جهتها، عبرت وزارة النقل في بيان اليوم، عن فخرها بتقدم المملكة 17 مرتبة على مؤشر أداء الخدمات اللوجستية للبنك الدولي في أقل من عامين على إطلاق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.