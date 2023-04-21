ولي العهد يؤدي صلاة عيد الفطر مع جموع المصلين في المسجد الحرام

أدى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في مكة المكرمة، صباح اليوم، صلاة عيدالفطر المبارك مع جموع المصلين الذين اكتظ بهم المسجد الحرام والساحات المحيطة به. وعقب الصلاة، استقبل ولي العهد الأمراء والعلماء والمشايخ والمعالي، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين الذين قدموا التهنئة لولي العهد بعيد الفطر السعيد.



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