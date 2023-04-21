جامع الوالدين بتبوك يكتظ بالمصلين خلال تأدية صلاة ⁧عيد الفطر

أدى جموع المصلين في "جامع الوالدين" بتبوك اليوم صلاة عيد الفطر المبارك، حيث اكتظ الجامع بالمصلين. ويمتاز الجامع الذي تم بناؤه في 22 من شهر جمادى الأولى عام 1433هـ على نفقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك برًا بوالديه الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، والأميرة منيرة بنت عبدالعزيز بن مساعد -رحمهما الله-؛ بموقعه المميز حيث يقع في قلب تبوك وعلى طريق الملك فيصل وكذلك يمتاز بتصميمه الفريد ذي المآذن الست المرتفعة عن الأرض بنحو 46 مترًا، وقبته الرئيسة التي يصل قطرها إلى 25 مترًا.و يتسع الجامع لأكثر من 15 ألف مصل داخل أروقته وخارجها, خصص منها قسم للنساء يتسع لثلاثة آلاف مصلية.



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