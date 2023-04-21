

المهرة 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس

واصل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة اليمنية تقديم خدماته الطبية للمستفيدين بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

واستقبل المركز خلال شهر مارس الماضي 139 مريضًا بينهم 49 مريضًا حصلوا على 414 جلسة غسيل كلوي مجدولة، بينما تلقى 90 مريضًا خدمات المعاينة و الفحوصات الطبية في عيادة أمراض الكلى، حيث بلغت نسبة الذكور 58%، ونسبة الإناث 42%، بينما شكلت

نسبة النازحين 16%، والمقيمين 83%، وشكلت نسبة اللاجئين 1%.

ويأتي ذلك امتدادا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.

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18:54ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 139 مستفيدًا من الخدمات الطبية لمركز الغسيل الكلوي في الغيضة خلال شهر مارس الماضي بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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