السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 111 طنا من السلال الغذائية في مديرية البريقة بعدن



عدن 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس

وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 111 طنا و 830 كيلو غراما من السلال الغذائية في مديرية البريقة بمحافظة عدن ، استفاد منها 14.546فردا .

يأتي ذلك ضمن سلسلة من المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة العربية

// انتهى //

18:53ت م

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عدن 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واسوزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 111 طنا و 830 كيلو غراما من السلال الغذائية في مديرية البريقة بمحافظة عدن ، استفاد منها 14.546فردا .يأتي ذلك ضمن سلسلة من المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن.// انتهى //18:53ت م0119

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.