السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 253 طنا من السلال الغذائية في عدة مناطق بالجمهورية اللبنانية



بيروت 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 253 طنا و500 كيلو غرام من السلال الغذائية للّاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجًا في المجتمع المستضيف بالعاصمة بيروت، وصيدا، وصور، وحاصبيا، والكورة ومنطقة وادي خالد،

والبقاع الأوسط، والبقاع الغربي بالجمهورية اللبنانية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتقديم المساعدات الإنسانية، والإغاثية للدول والشعوب الشقيقة والصديقة.

// انتهى //

18:52ت م

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