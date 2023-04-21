شكرا لقرائتكم المشروبات الغازية بعد تناول الوجبات تزيد التلبك المعوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال استشاري التغذية عبدالعزيز العثمان: إن الشاي الأخضر والمشروبات الغازية لا تساعد على الهضم وتحتوي على سعرات حرارية عالية.

وأضاف العثمان، خلال حواره إلى برنامج 120 على قناة الإخبارية، أن كثيرا من الناس يأكلون دهونًا كثيرة ويقولون بعدها نشرب شايًا أخضر، معتقدين أنه يساعد في الهضم، ولكن هذا غير صحيح.

وأوضح استشاري التغذية أن شرب المشروبات الغازية بعد تناول الوجبات يزيد التلبك المعوي؛ لوجود سعرات حرارية عالية فيها.