شكرا لقرائتكم خشرة العيد في حائل عادة قديمة وذكرى حاضرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - لكل منطقة ما يميزها من عادات ومظاهر فرحة في عيد الفطر المبارك، وفي حائل تعتبر خشرة العيد من أبرز تلك المظاهر.

وبحسب “الإخبارية”، خشرة العيد هي عبارة عن اجتماع مجموعة من أبناء الحي في مكان واحد بعد شراء الخشرة، حيث توزع بالتساوي بين الأطفال مع بهجة وفرحة يشارك فيها الصغار والكبار.

وقال متابعات الخليج 365 خالد المطرود، خلال مداخلة، الخشرة عادة قديمة توارثتها الأجيال من الجدود، ولها ذكرى مع جمع الأطفال والجيران والأقارب.

ليلة العيد

من جهته، أكد متابعات الخليج 365 ياسر المرشدي، أن الخشرة تحمل فرحة للأطفال وأسرهم، مشيرًا إلى أن الاحتفال بها يبدأ من ليلة العيد حيث يجتمع الناس ويتقاسمون الهدايا والخشرة، وتبدأ منذ إعلان الرؤية ليلة العيد، ويتم خلالها تناول الأكلات الشعبية وتوزيع الحلويات والمكسرات على الأطفال.