السعودية اليوم / خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي



مكة المكرمة / المدينة المنورة 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس

أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي المسلمين بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية والإكثار من ذكره، وتدبر كتابه، فإن ذكره حياة القلوب وربيعها، وأنس النفوس وبهجتها، ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً (41) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً (42) هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَكانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً (43) تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً كَرِيماً﴾.

وقال فضيلته في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم بالمسجد الحرام مضى شهر رمضان، بأيامه الفضيلة ولياليه المباركة، والمسلمون بين صيام وقيام، وصدقة وتلاوة للقرآن، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، واليوم نستقبل العيد بالفرح والسرور، فالعيد شعيرة إلهية، وسنة نبوية، وموسمٌ للبر والصلة، والتزاور والمحبة، وسلامة الصدر، والصفح والعفو، والفرح في العيد، مطلب منشود، وهدف مرغوب، فالنفوس فيه صافية، والصدور سليمة، والوجوه مبتسمة، وعلى قدر حياة القلب بالإيمان، يكونُ فرَحُ المؤمن وسعادته، فيفرح المؤمن بهدايته، ومعرفة أسماء ربه وصفاته، وامتثال أمره واجتناب نهيه، ويفرح بصلاته وصيامه، وذكره وتلاوة كتابه: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾، ونحن في هذا العيد، نفرح بإتمام ركن من أركان الإسلام، وأن وفقنا سبحانه للصيام والقيام، ونرجوه أن يمن علينا بالعتق من النيران، فالله جل جلاله، وعد عباده بالقبول، وهو لا يخلف وعده، وفي الصحيحين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ ))، فأهل الإيمان، يتجدد فرحهم، عند فطرهم لكل يوم من رمضان، ويتوج هذا الفرح، إذا أمد الله في العمر، فأتم الصائم اليوم والشهر، وخُتِمَ له بعيد الفطر، فيسعد فيه ويهنأ، جزاء طاعته التي أقام عليها طيلة شهره.

وأما الفرح الأكبر، والنعيم الأعظم، فهو فرح المؤمن يوم القيامة، عند لقاء ربه، حيث تكفل سبحانه بمِقْدَار ثَوَاب الصيام، وَتَضْعِيف حَسَنَاته، ففي الصحيحين: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ))، فإذا تولى الكريم سبحانه، الجزاء والهدية والعطية، فاعلم أنها لا منتهى لها، فحينها نعيم العبد لا يفنى، والفرح يتوالى: فرحٌ بضياء الوجه وبهائه، وفرحٌ بظل عرش الرحمن ولقائه، وفرحٌ بأخذ الكتاب باليميِن، وفرحٌ بثقل الموازين، وفرحٌ بالعبور على صراط جهنم، وفرحٌ بالشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وفرحٌ بالوصول إلى باب الجنة، ﴿حَتَّى إِذا جاؤُها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها وَقالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدِينَ (73) وَقالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ ﴾، فأيُّ فرح أعظم، من دخول جنة فيها ما لا عينٌ رأَت، ولا أُذُنٌ سمعت، ولا خطَر على قلب بشر؟!، غمسة فيها، تُنسي كلَّ شدائد الدنيا وبُؤسِها، ففي صحيح مسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( يُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا، مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا، وَاللهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ، وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ ))، فكيف بنعيمٍ مُقيمٍ ، لا يحولُ ولا يزول؟!، ثم يزاد على هذا النعيم، رضا الرحمن الرحيم، ففي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: (( إِنَّ اللهَ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُونَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى يَا رَبِّ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ! فَيَقُولُ: أَلَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا )).

وبين الدكتور المعيقلي في خطبته أن كمال الفرح والسرور، برؤية الرحيم الغفور، ففي صحيح مسلم: أن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (( إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، قَالَ: يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ، وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ ))، ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ (22) إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ﴾، فاللهم ارزقُنا لذَّة النظر إلى وجهِك الكريم، والشوقَ إلى لقائِك، في غير ضرَّاءَ مُضِرَّة، ولا فتنةٍ مُضِلَّة.

ومضى فضيلته قائلا ينبغي في العيد، أن تسود مظاهر الفرح والسرور، والغبطة والحبور، فاهنأوا وابتهجوا بعيدكم، وتذكروا أن العطاء بمختلف أشكاله وصوره، يعود على صاحبه بالفرح والسرور والسعادة، فمن أحب الأعمال إلى الله، سرور تدخله على مسلم، وهو باب من أبواب الخير والأجر العظيم، فاحتسبوا في إدخال السرور على أهليكم، وذوي أرحامكم، وأُجرائكم وخدَمِكم، وتفقدوا أحوال اليتامى والفقراء والمساكين، تفوزوا برضا أرحم الراحمين واعلموا أن من تمام شكر المولى جل وعلا، أن يتزود المؤمن من الحسنات، والباقيات الصالحات، فمن فضل الله تعالى، أن شرع لنا نوافل الصيام، فمن صام رمضان، ثم أتبعه ستة أيام من شوال، كان كمن صام الدهر كله؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها، وأفضل الصيام بعد الفريضة، صيام يوم وإفطار يوم، ثم صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام الاثنين والخميس، وصيام تسع ذي الحجة، ولا سيما يوم عرفة، والإكثار من الصيام في شهري محرم وشعبان، ولا سيما يوم عاشوراء، وفرحة الصيام لا تنقطع، ففي صوم كل يوم، من صيام هذه النوافل، فرحتان للصائم: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه؛ فضلا من الله تعالى ونعمة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

وفي المدينة المنورة تحدّث فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالمحسن بن محمد القاسم عن فضل صيام ستٍ من شوال, وما أعدّه الله من أجر وثواب عظيم لمن يتبع صيام شهر رمضان بستٍ من شوال, تأسياً بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم – إذ قال : "مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ".

واستهلّ الشيخ عبدالمحسن القاسم خطبة الجمعة اليوم, بحمد الله تعالى والثناء عليه, مبيناً أن المسلمين ودعوا موسمًا حافلًا بالبركات، فهنيئاً للفائزين فيه، وليحمدوا الله على تيسير عمل الطاعة فيه، وليواصلوا الإحسان، وليفرحوا بعيدهم تفاؤلًا بقبول الأعمال الصالحات؛ وسرورًا بسابغ فضل الله على عباده، قال تعالى: "قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ".

وذكر أن خير الناس من داوم على الطاعة بعد الطاعة، قال - صلى الله عليه وسلم - "خير الناس من طال عمره وحسن عمله"، مبيناً أن لقبول العمل الصالح علامات, منها: الاستمرار على الطاعة والزيادة فيها، والله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالاستقامة، وحثهم على ملازمتها، فهي مفتاح للخيرات، وعمل المؤمن ليس له أجل دون الموت، وقد قيل للإمام أحمد رحمه الله: "متى الراحة؟ قال: عند وضع أول قدم في الجنة".

وتابع قائلاً : وإن ظنّ العامل أن عمله قُبِل، فليحذر من فساده بالعُجب به، فالعجب بالعمل أمنٌ من مكر الله، وتقصير في العمل، ونسيان للذنوب، قال ابن مسعود رضي الله عنه: "الهلاك في اثنتين, القنوط والعجب"، والعُجْب يدفع بالإقرار بالتقصير، وتذكُّر آلاء الله، وبالوجل من زوال النعم عند تضييع الشكر، وبالدعاء بحفظ العمل الصالح، وطلب المغفرة والرضوان.

وبيّن الشيخ الدكتور عبدالمحسن القاسم أن باب الطاعة مفتوح في جميع العام، والله يُعبدُ في كل زمان، والعمل لا ينقطع إلا بالموت، مبيناً أن المسلم يُكثر من الطاعة ليزداد نعيمه في الآخرة، ومن فضل الله على عباده أن الأعمال الصالحة التي في رمضان دائمة طوال العام، فتلاوة القرآن العظيم مأمور بها على الدوام، وقيام الليل مشروع في كل ليلة، والذكر لا حياة للقلوب إلا به، والصدقة باب مفتوح، والدعاء لا غنى عنه في كل حين.

وأكمل فضيلته قائلًا: أيها المسلمون افرحوا بعيدكم تفاؤلًا بقبول أعمالكم، وأدخلوا السرور فيه على أنفسكم وأهليكم، واجعلوا فرحتكم بالعيد مصحوبة بتقوى الله وخشيته، واحذروا أن تُجاوزوا في العيد وغيره ما حده الله لكم؛ فتهدموا ماشيدتموه في رمضان، فربُّ رمضان هو ربُّ الشهور والأعوام، وليكُن على وجوهكم في العيد وغيره نور الطاعة وسَمْتُ العبادة، قال علي رضي الله عنه: "كلُّ يومٍ لا نعصي الله فيه فهو لنا عيد".

واختتم فضيلته الخطبة مذكراً بأن الصوم في شهر رمضان وإن رحل, فالصيام لا يزال مشروعًا في غيره من الشهور، فأتبعوا صيام رمضان بصيام ستٍ من شوال، قال صلى الله عليه وسلم: "من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال، كان كصيام الدهر".

// انتهى //

13:35ت م

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