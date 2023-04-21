شكرا لقرائتكم عبدالعزيز بن سعود ينقل تهنئة القيادة لمنسوبي الداخلية بنجاح خطط موسم العمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتهنئتهما – حفظهما الله -، لمنسوبي وزارة الداخلية بمناسبة نجاح الخطط الأمنية والتنظيمية لموسم العمرة لهذا العام 1444هـ، وحلول عيد الفطر المبارك.

توجيهات القيادة

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال استقباله كبار المسؤولين في وزارة الداخلية وقادة القطاعات الأمنية في مقر الوزارة بمكة المكرمة، أن توجيهات القيادة الرشيدة تؤكد على توفير كل ما من شأنه أن يسهم في أداء ضيوف الرحمن مناسكهم بكل يسر واطمئنان.

كما أعرب سموه عن اعتزاز المملكة بخدمة ضيوف الرحمن، مشيرًا إلى أن أعداد المعتمرين والزائرين هذا العام تجاوزت الأعوام السابقة، مبيناً سموه أنه مع زيادة الأعداد هناك زيادة في الاحترافية والاعتماد على التقنية وزيادة في التخطيط المسبق.

وثمن الأمير عبدالعزيز بن سعود الجهود الكبيرة التي بذلها رجال الأمن في موسم العمرة، والتي كان لها بالغ الأثر في تحقيق أمن وسلامة المعتمرين والمصلين والزائرين، منوهاً بالمشاركة المميزة والفاعلة لمنسوبات القطاعات الأمنية في تنفيذ خطط أمن العمرة.