شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان يستقبل قادة وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع في قصر الصفا بمكة المكرمة، اليوم، معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، ومعالي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومعالي قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، وقادة أفرع القوات المسلحة، وكبار المسؤولين والضباط في وزارة الدفاع، الذين قدموا للسلام على سموه الكريم وتهنئته بعيد الفطر المبارك.

تهنئة القيادة

ونقل سمو وزير الدفاع خلال الاستقبال، تهنئة وتحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

وسأل سموه المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا بأمن وأمان، وعز ورخاء، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -.