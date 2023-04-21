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السعودية اليوم / سمو أمين منطقة الرياض يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

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الرياض 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس
رفع صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة عيد الفطر المبارك.
ودعا سموه الله القدير أن يتقبل من الجميع طاعاتهم وقرباتهم، وأن يعيد هذه المناسبة على الوطن وقيادته وبلاد المسلمين كافة.
// انتهى //
12:09ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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