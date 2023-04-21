

جيزان 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس

يشكل مبلغ "العيدية وهدايا العيد" التي تقدم في صبيحة العيد مصدر بهجة وسرور للأطفال الذين ينتظرون أول أيام عيد الفطر المبارك بكل شغف وهم متأنقون بملابسهم الجديدة، مكتسبين عادة الفرح بالعيد السعيد من والديهم في تعويدهم على آداب العيد التي حثنا عليها ديننا الإسلامي.

وتأتي "العيدية" بعد صلاة العيد التي تشكل للأطفال قيمة يفرحون بها وذلك من خلال زيارة الأقارب والجيران وتقديم التهاني والتبريكات ليحصلوا على مبلغ "العيدية" وهدايا العيد السعيد.

ورصدت وكالة الأنباء

وتحرص العوائل بمنطقة جازان على تجهيز العيديات أو هدايا العيد "العيدية" وتغليفها بعلب أنيقة وجذابة مزينة وذلك في ليلة العيد لتقديمها للأطفال في صبيحة العيد، وهي إحدى الركائز الأساسية التي يهتم بها الأطفال وسبباً رئيساً لإشباع أرواحهم المليئة بالفرح والحب.

// انتهى //

11:37ت م

0089



جيزان 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واسيشكل مبلغ "العيدية وهدايا العيد" التي تقدم في صبيحة العيد مصدر بهجة وسرور للأطفال الذين ينتظرون أول أيام عيد الفطر المبارك بكل شغف وهم متأنقون بملابسهم الجديدة، مكتسبين عادة الفرح بالعيد السعيد من والديهم في تعويدهم على آداب العيد التي حثنا عليها ديننا الإسلامي.وتأتي "العيدية" بعد صلاة العيد التي تشكل للأطفال قيمة يفرحون بها وذلك من خلال زيارة الأقارب والجيران وتقديم التهاني والتبريكات ليحصلوا على مبلغ "العيدية" وهدايا العيد السعيد.ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" فرحة الأطفال أول أيام عيد الفطر المبارك وهم يجمعون مبلغ "العيدية" لشراء ما يتمنونه، وكذلك هدايا العيد.وتحرص العوائل بمنطقة جازان على تجهيز العيديات أو هدايا العيد "العيدية" وتغليفها بعلب أنيقة وجذابة مزينة وذلك في ليلة العيد لتقديمها للأطفال في صبيحة العيد، وهي إحدى الركائز الأساسية التي يهتم بها الأطفال وسبباً رئيساً لإشباع أرواحهم المليئة بالفرح والحب.// انتهى //11:37ت م0089

تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مبلغ "العيدية وهدايا العيد" فرحة الأطفال صبيحة عيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.