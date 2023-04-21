السعودية اليوم / عدسة "واس" ترصد فرحة الأطفال بعيد الفطر المبارك في تبوك



تبوك 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس

رسمت فرحة العيد البهجة والسرور على وجوه الأطفال بمدينة تبوك، الذين امتلأت بهم ساحات المساجد والمتنزهات والمرافق العامة، الذين صحبوا عائلاتهم منذ إطلالة أيام عيد الفطر المبارك.

عدسة "واس" رصدت فرحة الأطفال بالعيد من خلال وجودها في فعاليات العيد بتبوك الذين عبروا عن فرحتهم بحلول عيد الفطر المبارك.

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11:15ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.