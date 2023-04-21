شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان يستقبل المهنئين بعيد الفطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ والمعالي، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، الذين قدّموا التهنئة لسموه بعيد الفطر السعيد.

وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع سمو ولي العهد حفظه الله.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد أدى صباح اليوم الجمعة، صلاة عيد الفطر مع جموع المصلين في المسجد الحرام.