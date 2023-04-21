السعودية اليوم / سمو أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه يستقبلان المهنئين بعيد الفطر المبارك



المدينة المنورة 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة، جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك من أصحاب الفضيلة وأصحاب المعالي، ومشايخ القبائل، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وجمعاً من المواطنين من أهالي المدينة المنورة، الذين قدموا للسلام على سموهما وتهنئتهما بعيد الفطر المبارك، سائلين الله تعالى أن يعيده على هذه البلاد وهي تنعم بالأمن والاستقرار.‬

وفي بداية الاستقبال, أثنى سمو أمير المنطقة على رجال الأمن ومنسوبي الجهات الحكومية والأهلية والمتطوعين الذين أسهمت جهودهم -بفضل الله- في تقديم الخدمات لقاصدي مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم خلال موسم شهر رمضان المبارك ليؤدّوا عباداتهم بيُسرٍ وطمأنينة.

‏‪وخلال اللقاء، رفع المهنئون التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم, بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يديم على بلادنا عزّها وأمنها ورخاءها في ظل قيادتها الحكيمة - أيدها الله -.

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10:35ت م

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