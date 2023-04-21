السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك



الرياض 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في قصر الحكم اليوم، أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وكبار مسؤولي منطقة الرياض، وكبار ضباط القوات المسلحة، والحرس الوطني، والأمن العام، وحرس الحدود، وقوات الأمن الخاصة، والدفاع المدني، والمرور، وجمعاً من المواطنين، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر المبارك.

وبادلهم سمو الأمير فيصل بن بندر التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله عز وجل أن يعيدها علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات, ثم تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة سموه.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير متعب بن ثنيان بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وصاحب السمو الأمير تركي بن سعد بن سعود وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض.

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10:32ت م

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