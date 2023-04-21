السعودية اليوم / سمو أمير منطقة تبوك يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك



تبوك 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بالقصر الحكومي اليوم, المواطنين ورؤساء المحاكم ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر المبارك، وبادلهم سموه التهنئة بهذه المناسبة السعيدة.

ورفع سمو أمير منطقة تبوك التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله - والشعب السعودي الكريم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وأن يعيده على المملكة والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وأشار سموه خلال الاستقبال إلى النهضة التنموية التي تعيشها محافظات المنطقة وما ستوفره مشروعات رؤية

// انتهى //

10:22ت م

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تبوك 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بالقصر الحكومي اليوم, المواطنين ورؤساء المحاكم ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر المبارك، وبادلهم سموه التهنئة بهذه المناسبة السعيدة.ورفع سمو أمير منطقة تبوك التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله - والشعب السعودي الكريم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وأن يعيده على المملكة والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.وأشار سموه خلال الاستقبال إلى النهضة التنموية التي تعيشها محافظات المنطقة وما ستوفره مشروعات رؤية السعودية 2030، التي يشرف عليها سمو ولي العهد - أيده الله - شخصياً ، ومنها مشروعات (نيوم والبحر الأحمر وأمالا والديسة ) من فرص عمل لأبناء وبنات محافظات المنطقة، وما ستحدثه هذه المشاريع من نقلة حضارية كبيرة لجميع محافظات المنطقة وما تقدمه من برامج وفرص تعتمد على تنمية المواطن وتطوير مقدراته باعتباره الأساس لنهضة البلاد وتحقيق أهدافها التنموية، داعياً سموه المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة -حفظها الله-.// انتهى //10:22ت م0072

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