سياسي / اهتمامات الصحف الباكستانية



إسلام آباد 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم منح المحكمة الدستورية العليا الأحزاب السياسية فرصة أخرى للتفاوض فيما بينها للاتفاق على موعد عقد الانتخابات الإقليمية والعامة لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.

واهتمت بقرار باكستان إرسال وزير خارجيتها بلاول بوتو زرداري إلى الهند الشهر المقبل لحضور مؤتمر دولي، في أول زيارة رسمية يقوم بها دبلوماسي باكستاني رفيع المستوى إلى الدولة المجاورة منذ 2016م.

وتناقلت إعلان المملكة العربية

وفي الشأن الأمني أخبرت عن إلقاء وحدة مكافحة الإرهابية التابعة للشرطة القبض على عنصر إرهابي من مدينة كراتشي الجنوبية.

وتابعت صحف باكستان في الشأن الدولي تطورات الوضع في السودان.

// انتهى //

06:23ت م

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إسلام آباد 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم منح المحكمة الدستورية العليا الأحزاب السياسية فرصة أخرى للتفاوض فيما بينها للاتفاق على موعد عقد الانتخابات الإقليمية والعامة لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.واهتمت بقرار باكستان إرسال وزير خارجيتها بلاول بوتو زرداري إلى الهند الشهر المقبل لحضور مؤتمر دولي، في أول زيارة رسمية يقوم بها دبلوماسي باكستاني رفيع المستوى إلى الدولة المجاورة منذ 2016م.وتناقلت إعلان المملكة العربية السعودية ومعظم الدول العربية الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك، في حين تعذرت رؤية الهلال في باكستان ليكون أول أيام العيد فيها وفي معظم دول الشرق يوم السبت.وفي الشأن الأمني أخبرت عن إلقاء وحدة مكافحة الإرهابية التابعة للشرطة القبض على عنصر إرهابي من مدينة كراتشي الجنوبية.وتابعت صحف باكستان في الشأن الدولي تطورات الوضع في السودان.// انتهى //06:23ت م0027

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.