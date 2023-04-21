72 % سيحتفلون بالعيد في الاستراحات وسط تجمع من الأقارب

وفيما يخص كيفية قضاء صباح العيد، أفاد 56% من العينة أنهم سيقضونه مع عائلتهم الصغيرة (الوالدان، الزوج أو الزوجة، الأبناء، الأخوة والأخوات). فيما قال 36% منهم أنهم سيقضونه في تجمع عائلي كبير. وأشار 4% منهم أنهم سيكونون في مقار أعمالهم صبيحة العيد، فيما سيقضي الـ4% الباقون صبيحة العيد في النوم، حتى لا تتأثر برامج نومهم إن هم واصلوا السهر لمنتصف النهار.
أما عن كيفية الاحتفال الأشمل بالعيد، فقد قال 72% من العينة إنهم سيحتفلون من خلال التجمع في استراحة أو مزرعة تضم عدداً واسعاً من الأقارب، كالأعمام أو الأخوال وأبنائهم. وقال 20% إنهم سيشاركون في الفعاليات التي ستقيمها مدنهم بهذه المناسبة، فيما سيشارك 4% من العينة في فعاليات تقام في مدن أخرى، وعزم 4% من العينة على السفر خارج المملكة خلال أيام عيد الفطر.
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