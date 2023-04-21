السعودية اليوم / الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تكمل استعداداتها لاستقبال المصلين بصلاة عيد الفطر المبارك ١٤٤٤هـ



مكة المكرمة 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس

أكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعداداتها لاستقبال المصلين لصلاة عيد الفطر لعام ١٤٤٤هـ، وذلك من خلال منظومة عمل متكاملة في تنظيم الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام، وتحديد مسارات ذوي الاحتياجات الخاصة، كما كثفت الرئاسة عمليات التطهير والتعقيم والتشغيل، وفتح أبواب المسجد الحرام وتوزيع عبوات ماء زمزم المبارك على المصليات وفي صحن المطاف والساحات وعلى الزوار بشكل عام، وغيرها من الخدمات التي تشرف عليها الرئاسة.

وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر أن الرئاسة خصصت لأعمال التطهير والتعطير عدة فرق توزع في جميع جنبات المسجد الحرام ومرافقه، وتكثف خدمات السقيا لتوزيع عبوات ماء زمزم المبارك عن طريق الحقائب الخاصة بجانب حافظات زمزم المنتشرة في كافة الأرجاء.

كما خصصت الرئاسة فرقاً ميدانية لاستقبال القاصدين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم وتنظيم عملية دخول وخروج المصلين بالتعاون مع الجهات الأمنية وإرشادهم إلى أماكن المصليات.

و بين هاني حيدر أن الرئاسة استعدت لتوفير الترجمة الفورية لخطبة العيد عبر توزيع السماعات لضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام وأيضاً الاستماع لها عبر منصة ( منارة الحرمين ) بكافة اللغات، وبذلك تم توفير حزمة من الخدمات التوجيهية والإرشادية مع ترجمة المسائل الشرعية للزوار بالطريقة المباشرة وكذلك عبر الهواتف المجانية الموجودة داخل المسجد الحرام .

كما أشار للجهود المقدمة من قبل الكوادر النسائية للوقوف على قدم وساق لخدمة قاصدات بيت الله الحرام والإشراف والمتابعة المستمرة للمصليات والمرافق لتحقيق أجود الخدمات وأفضلها وتخصيص مصلى للنساء يشرف عليها كوادر نسائية مؤهلة.

وأفاد حيدر أن الرئاسة عملت على التأكد من جودة المنظومة الصوتية داخل المسجد الحرام وأروقته وساحاته تحت إشراف فريق مختص على هذه الأعمال للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبَعة والتأكد من خلوها من أي عيوب باستخدام أحدث التقنيات.

وأكد أن الرئاسة تعمل بكافة الطاقة التشغيلية والبشرية لتوفير كل الراحة والطمأنينة لقاصدي المسجد الحرام لأداء مناسكهم وفق تطلعات القيادة الرشيدة- حفظها الله - وبمتابعة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

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