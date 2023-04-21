أمير تبوك يرفع التهنئة لخادم الحرمين وولي العهد بمناسبة حلول عيد الفطر

رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز باسمه واسم أهالي المنطقة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .

وقال في تهنئة رفعها لخادم الحرمين الشريفين: "يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك , سائلين المولى القدير أن يمدكم بموفور الصحة والعافية وأن يديم على بلادنا نعمة أمنها واستقرارها في ظل قيادتكم الحكيمة , والله يحفظكم ويرعاكم" .

كما رفع أمير تبوك التهنئة لولي العهد، وقال: يشرفني أن أرفع لسموكم الكريم باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك , سائلين المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليكم بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم, والله يحفظكم ويرعاكم".