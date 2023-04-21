7 مناطق ومحافظات تتصدر دعاوى الخلافات العمالية - #عاجل

استحوذت 7 مناطق على النصيب الأكبر من دعاوى تسوية الخلافات العمالية هي: الرياض، وجدة، والدمام، وأبها، والخبر، والمدينة المنورة، وحفر الباطن، بينما فاقت خدمات التسوية الودية المتعلقة بالخلافات العمالية العام الماضي، والتي انتهت بالصلح والحل، إذ بلغت إجمالي الحالات 55.092 دعوى، منها 34.711 ألف دعوى تمت الصلح والحل، و11.313 ألف دعوى مرفوضة، و7124 دعوى انتهت بالتنازل، و1944 دعوى غير مكتملة.

63% صلح

كشف تقرير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام الماضي انتهاء 63% من الدعاوى بالصلح والحل، و21% تم رفضها، و13% تم حلها بالتنازل، و 4% من الدعاوى غير مكتملة، وتصدرت الرياض دعاوى الصلح والحل بـ7510 دعاوى، وحلت الدمام ثانيًا بـ4638 دعوى، وجدة ثالثًا بـ4582 دعوى، والمدينة المنورة رابعًا بـ2816 دعوى، وحفر الباطن خامسا بـ2082 دعوى.

13% تنازل

بلغ إجمالي الدعاوى العمالية التي تمت تسويتها بالتنازل 7124 دعوى بـ13%، واستحوذت الرياض على تسوية الدعاوى بالتنازل بـ2090 دعوى، وحلت جدة ثانيًا بـ1298 دعوى، والدمام ثالثًا بـ762 دعوى، وأبها رابعًا بـ366 دعوى، والخبر خامسًا بـ266 دعوى انتهت بالتنازل، وتصدرت الرياض الدعاوى غير المكتملة بـ484 دعوى غير مكتملة، وجدة ثانيًا بـ263 دعوى، والدمام ثالثًا بـ228 دعوى، وأبها رابعًا بـ117 دعوى، والخبر خامسًا بـ99 دعوى.

رفض الدعاوى

بلغ إجمالي الدعاوى المرفوضة 11.313 ألف دعوى مرفوضة بـ21%، واستحوذت الرياض على النصيب الأكبر من الدعاوى المرفوضة بـ2760 دعوى مرفوضة، وحلت جدة ثانيًا بـ1480 دعوى مرفوضة، والدمام ثالثًا بـ1154 دعوى مرفوضة، وأبها رابعا بـ761 دعوى مرفوضة، والخبر خامسًا بـ717 دعوى مرفوضة.

دعاوى وتسويات

- 55 ألف دعوى تسوية الخلافات العمالية.

- %63 من الدعاوى انتهت بالصلح.

- %21 من الدعاوى مرفوضة.

- %13 من الدعاوى تم التنازل.

- %4 من الدعاوى غير مكتملة.

- 34.7 ألف دعوى صلح.

- 7 آلاف دعوى تنازل.

- 1944 دعوى غير مكتملة.

- 11.3 ألف دعوى مرفوضة.

أكثر المناطق تسوية بالصلح

- الرياض 7510.

- الدمام 4638.

- جدة 4582.

- المدينة المنورة 2816.

- حفر الباطن 2082.

الأكثر دعاوى مرفوضة

- الرياض 2760.

- جدة 1480.

- الدمام 1154.

- أبها 761.

- الخبر 717.