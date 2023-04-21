النقل تشترط قسما لاستقبال شكاوى الطرود

اشترطت هيئة النقل على ناقلي الطرود البريدية تأسيس قسم خاص لتلقي وإدارة ومعالجة شكاوى المستفيدين لحل الإشكاليات التي تقع، وأكدت هيئة النقل لـ «دوت الخليج»، أن اللائحة المنظمة لنشاط البريد أوضحت العديد من الالتزامات على الناقلين، وحقوق المستفيدين، والتي تؤكد ضرورة تقديم الخدمة بجودة عالية، إضافة لوضع إجراءات لمعالجة الشكاوى خلال مدة لا تتجاوز من 5 إلى 7 أيام عمل.

إيصال الطلب

وكانت شركة شحن وناقلات للطرود في المدينة المنورة تسببت بتكدس أصحاب الشحنات أمام المستودعات بحثا عن طلبياتهم لعدم التجاوب مع البلاغات والتأخر في إيصال الشحن، مما دفع ملاك الشحنات إلى تسجيل عدد من البلاغات لهيئة النقل لفقدان طرودهم والتأخر في إيصال الطرد حسب التاريخ المتفق عليه.

وأكد لـ «دوت الخليج» عدد من أصحاب الشحنات عدم التجاوب بإيصال الطلب إلى المنزل، إضافة إلى عدم استقبالهم في المدينة ما دفع الأهالي بعد ساعات من الانتظار بداية مع الدوام للدخول إلى المستودع للبحث عن الشحنة والتنقيب عنها، وأوضح أصحاب شحنات أنهم أحيانا لم يتلقوا الخدمة المطلوبة بإيصال الشحنة أو استقبال أصحابها للبحث عنها.

تقديم الخدمة

من جانبها دعت هيئة النقل جميع المستفيدين إلى تقديم بلاغات إلى الهيئة عبر الموقع الإلكتروني في حال عدم تجاوب الناقل، وشددت على الناقل الالتزام بتقديم الخدمة وإيصال الشحنات للعملاء وفق المدد المتفق عليها بين المورد وشركة الشحن، مؤكدة أنها تتعامل مع كافة البلاغات التي ترد لها حتى تضمن تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.

من لائحة نشاط البريد

- تنظيم من الالتزامات على الناقلين

- حددت حقوق المستفيدين

- الالتزام بتقديم الخدمة بجودة عالية

- معالجة الشكاوى من 5 إلى 7 أيام عمل