246 مخالفة لمنشآت الغذاء والدواء

إمدادات المستحضرات
كشف تقرير الهيئة العامة للغذاء، لشهر مارس الماضي، تسجيل 22 منشأة لم تلتزم بتوفير مستحضرات صيدلانية للسوق المحلي، و11 منشأة لم تبلغ في حال توقع نقص، أو انقطاع في إمدادات المستحضرات، و21 منشأة تخلفت عن التبليغ المباشر لتحرك الدواء، وتصدر المنشآت الغذائية الزيارات التفتيشية بـ3541 زيارة، ومنشآت الدواء والأجهزة الطبية ثانيا بـ2358 زيارة، ومنشآت المبيدات والأعلاف ثالثا بـ568 زيارة.
عقوبات منفذة
تمثلت عقوبات الجولات التفتيشية في: إغلاق 24 منشأة غير مرخصة، وإتلاف 24.055 كجم، وإغلاق منشأتين لسلامة المنتج، وتنفيذ 1035 جولة على المستودعات المجهولة وغير المرخصة، والمنتجات المخالفة، والإعلانات والحسابات الإلكترونية، ورفض 376 إرسالية، من أصل 44.139 إرسالية، وضبط 10 أطنان من رقائق السمبوسة الأسبوع الماضي، في محافظة جدة، في موقع يتم تصنيعها بمستوى متدنٍ من النظافة، وظهور علامات تدل على فساد المنتجات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
ضبطيات وزيارات
ضبط 54 منشأة مخالفة
192 مخالفة مرصودة
6499 زيارة تفتيشية
3541 زيارة للمنشآت الغذائية
2358 زيارة للدواء والأجهزة الطبية
568 زيارة للمبيدات والأعلاف
إغلاق 24 منشأة غير مرخصة
إتلاف 24 كجم
إغلاق منشأتين لسلامة المنتج
1035 جولة على المستودعات المجهولة
رفض 376 إرسالية
ضبط 10 أطنان من رقائق السمبوسة الفاسدة
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