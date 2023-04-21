10 ملايين خدمة دعوية

وأوضحت الوزارة أنها قدمت البرامج الدعوية والإرشادية لخدمة المعتمرين تزامنًا مع توافد أعداد كبيرة من ضيوف الرحمن لأداء مناسك العمرة في هذا الشهر الفضيل، على مدار الساعة.
وشملت أبرز البرامج الدعوية التي نفذتها الأمانة العامة للتوعية الإسلامية خلال رمضان تقديم 13956 درسًا وكلمة وعظية، وبثّ 3656000 رسالة إرشادية عبر الشاشات الإلكترونية، وبث 4880000 رسالة نصية إلى جوالات المعتمرين.
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