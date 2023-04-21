10 ملايين خدمة دعوية

قدمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، 9.914.665 خدمة دعوية وإرشادية منذ انطلاق المرحلة الثانية من أعمال التوعية الإسلامية في شهر شعبان الماضي حتى اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان، تمثلت في تقديم كلمات وعظية ودروس علمية بلغات عالمية، إلى جانب تقديم الخدمات الخاصة بالإفتاء ورسائل الشاشات الإلكترونية والرسائل النصية التوعوية، حيث استفاد من كافة الخدمات المقدمة نحو 7.920.805 مستفيدين.

وأوضحت الوزارة أنها قدمت البرامج الدعوية والإرشادية لخدمة المعتمرين تزامنًا مع توافد أعداد كبيرة من ضيوف الرحمن لأداء مناسك العمرة في هذا الشهر الفضيل، على مدار الساعة.

وشملت أبرز البرامج الدعوية التي نفذتها الأمانة العامة للتوعية الإسلامية خلال رمضان تقديم 13956 درسًا وكلمة وعظية، وبثّ 3656000 رسالة إرشادية عبر الشاشات الإلكترونية، وبث 4880000 رسالة نصية إلى جوالات المعتمرين.