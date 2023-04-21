سياسي / وزيرة الخارجية الأسترالية تدعو لوقف الأعمال العدائية في السودان



كانبيرا 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس

دعت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لوقف الأعمال العدائية والعودة إلى المفاوضات.

كما ناشدت وونغ في بيان أطراف النزاع إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية المدنيين والجهات الإنسانية والدبلوماسيين.

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01:35ت م

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