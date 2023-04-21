السعودية اليوم / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك



الرياض 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس

رفع معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

ودعا معاليه المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع الصيام وصالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على القيادة الرشيدة -أيدها الله- بموفور الصحة، وأن يديم على البلاد أمنها وازدهارها واستقرارها.

// انتهى //

01:25ت م

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الرياض 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واسرفع معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وإلى الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ.ودعا معاليه المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع الصيام وصالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على القيادة الرشيدة -أيدها الله- بموفور الصحة، وأن يديم على البلاد أمنها وازدهارها واستقرارها.// انتهى //01:25ت م0011

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