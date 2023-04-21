السعودية اليوم / رئيس الوزراء الأسترالي يهنئ المسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك



كانبيرا 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس

هنأ رئيس الوزراء الأسترالي انتوني البانيزي الجالية المسلمة في أستراليا والمسلمين في العالم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال البانيزي في بيان "عيد مبارك لجميع المسلمين الأستراليين. تقدم المجتمعات المسلمة في جميع أنحاء أستراليا الكثير من المساهمات لبلدنا. إن تفانيكم في بناء المجتمع ودعم بعضكم البعض والحفاظ على الثقافة والإيمان هو جوهر أمتنا. أتمنى لكم جميعاً عيداً سعيداً".

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