السعودية اليوم / فرع البيئة بنجران ينفذ 421 جولة رقابية وتفتيشية على الأسواق والمسالخ



نجران 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران ممثلاً في إدارة الأسواق والمسالخ، خلال شهر رمضان المبارك، 421 جولة رقابية وتفتيشية على أسواق الخضار والفواكه والتمور والمسالخ بالمنطقة ومحافظاتها، أسفرت عن رصد ٣٢ مخالفة و٦٩ إنذاراً و ٦ إتلافات جزئية وكلية.

وأوضح الفرع أن هذه الجولات تهدف للتأكد من التزام تلك المحال بالاشتراطات والإجراءات الصحية والنظامية طوال أيام السنة، مشيراً إلى أن الفرق الرقابية ستواصل جولاتها التفتيشية على الأسواق والمسالخ بجولات صباحية ومسائية وبشكل يومي، وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين، وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة بهذا الشأن، كما ستتواصل الجولات خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لجميع المواقع المسلمة للفرع بمدينة نجران ومحافظات المنطقة، حرصاً على متابعة توفر المنتجات في الأسواق، والتزام المسالخ بتطبيق الشروط والعمل بالأنظمة.

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23:42ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.