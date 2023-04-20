السعودية اليوم / سمو أمير المدينة المنورة يهنئ سمو ولي العهد بمناسبة عيد الفطر المبارك



المدينة المنورة 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز, أمير منطقة المدينة المنورة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير

وقال سموه في برقية التهنئة : يطيب لي تهنئة سموكم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ ، سائلًا المولى عزوجل أن يتقبل من سموكم الصيام والقيام وصالح الأعمال ، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالخير واليُمن والبركات وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموكم "يحفظكم الله " ولسموكم تحياتي وتقديري.

// انتهى //

23:36ت م

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المدينة المنورة 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز, أمير منطقة المدينة المنورة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وقال سموه في برقية التهنئة : يطيب لي تهنئة سموكم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ ، سائلًا المولى عزوجل أن يتقبل من سموكم الصيام والقيام وصالح الأعمال ، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالخير واليُمن والبركات وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموكم "يحفظكم الله " ولسموكم تحياتي وتقديري.// انتهى //23:36ت م0215

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