- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الدفاع المدني يحذر من مخاطر الألعاب النارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات، لما لها من مخاطر محتملة على مستخدميها، سواء في المنازل، أو الاستراحات، أو الأماكن العامة.
الأمن والسلامة
وأوضحت المديرية أن العديد من الألعاب النارية تفتقر إلى مقومات الأمن والسلامة، مما يجعلها عرضة للانفجار تلقائيًا في حال تعرضها لدرجات الحرارة العالية أو الاحتكاك بالأسطح الخشنة أو الضغط عليها.
الألعاب النارية
حددت الهيئة العامة للترفيه مناطق انطلاق الألعاب النارية في أول أيام عيد الفطر المبارك، ضمن فعاليات وبرنامج العيد 2023، لتنير سماء المملكة وتضيء ألوانها أنحاء مختلفة من المدن وتنشر الفرح بمناسبة العيد، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً.
المناطق المشمولة
وشملت المناطق التي حددتها الهيئة للاستمتاع بمشاهدة الألعاب النارية عند الساعة التاسعة مساءً، كلًا من مدينة الرياض من خلال منطقة بوليفارد رياض سيتي، ومدينة أبها في حديقة الصفا، ومدينة جدة على ممشى البروميناد، والتي ستستمر عروض الألعاب النارية فيها لمدة 3 أيام، إضافة إلى عروض درونز في ثاني وثالث أيام العيد.
كما سيستمتع أهالي الخبر بمناظر تلك الألعاب النارية على الواجهة البحرية، فيما يترقبها أهالي حائل في طريق المغواة الترفيهي للاحتفالات، وقاطنو الباحة في منتزه الأمير حسام، إضافةً إلى إطلاق مجموعة أخرى في مدينة تبوك بحديقة تبوك المركزية، وتتخذ الألعاب النارية في مدينة عرعر من حديقة عامة مقابل العثيم مول مقرًّا لاستقبال جمهورها، فيما ينتظر أهالي مدينة نجران تنطلق الألعاب النارية في حي النهضة، وفي المدينة المنورة بحديقة الملك فهد المركزية، وفي مدينة جازان بممشى الكورنيش الشمالي.