

الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

رفع معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وسأل معاليه المولى عز وجل أن يحفظ القيادة الرشيدة وأن يديم على البلاد أمنها وعزها ورخاءها واستقرارها، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والازدهار.

// انتهى //

22:53ت م

0204



الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسرفع معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.وسأل معاليه المولى عز وجل أن يحفظ القيادة الرشيدة وأن يديم على البلاد أمنها وعزها ورخاءها واستقرارها، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والازدهار.// انتهى //22:53ت م0204

تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نائب وزير البيئة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.