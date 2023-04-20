السعودية اليوم / الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك



الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

رفع معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المكلف المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وسأل معاليه الله أن يتقبّل من الجميع صالح الأعمال وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على بلادنا المباركة والأمتين العربية والإسلامية بالخير والمسرات.

// انتهى //

22:30ت م

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الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسرفع معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المكلف المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وسأل معاليه الله أن يتقبّل من الجميع صالح الأعمال وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على بلادنا المباركة والأمتين العربية والإسلامية بالخير والمسرات.// انتهى //22:30ت م0197

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