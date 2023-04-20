السعودية اليوم / هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تعلن نجاح خطتها التشغيلية لموسم العمرة لعام 1444هـ



الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن نجاح خطتها التشغيلية لموسم العمرة خلال شهر رمضان لعام 1444هـ، بالتكامل مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة المعنية بالموسم.

وكشفت الهيئة عن مؤشرات شبكات الاتصالات بمكة المكرمة والمدينة المنورة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك للفترة من (20- 27 رمضان)، والتي توضح وصول حجم استهلاك البيانات إلى (56.7) ألف تيرابايت، بما يعادل مشاهدة أكثر من (23) مليون ساعةٍ من المقاطع المرئية بدقة HD (1080p)،كما تضمنت المؤشرات بلوغ معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات إلى (810) ميجابايت، متجاوزًا (3) أضعاف معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ (270) ميجابايت، مشيرةً إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكاً للبيانات هي: (تيك توك، يوتيوب، سناب شات، فيسبوك، انستغرام).

وأظهرت المؤشرات تجاوز المتوسط اليومي لسرعات التحميل لجميع الأيام في مكة المكرمة نحو (181.8 ميجابت / ثانية)، كما بلغ المتوسط اليومي لسرعات الرفع لجميع الأيام في مكة المكرمة (24.9 ميجابت / ثانية)، فيما تجاوز المتوسط اليومي لسرعات التحميل لجميع الأيام في المدينة المنورة (195.3 ميجابت/ثانية)، وكذلك تجاوز المتوسط اليومي لسرعات الرفع لجميع الأيام في المدينة المنورة (25.9 ميجابت/ ثانية).

ورصدت المؤشرات عدد المكالمات الصوتية في مكة المكرمة والمدينة المنورة حيث بلغ المكالمات المحلية 195 مليوناً، فيما وصل عدد المكالمات الدولية 30 مليون مكالمةٍ بمعدل نجاح تجاوز 99%، وكانت أعلى ثلاث دول في عدد المكالمات الصادرة (مصر، والسودان، واليمن) فيما كانت أعلى المكالمات الواردة (نيجيريا، والسودان، ومصر).

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22:29ت م

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