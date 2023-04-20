السعودية اليوم / نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك



الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

رفع معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وأكد معاليه على ما تتمتع به المملكة اليوم في ظل القيادة الرشيدة - أيدها الله - من نعم كثيرة، وقفزات تنموية كبيرة، في جميع المجالات والقطاعات المختلفة، بما في ذلك قطاع التعدين، الذي يحظى باهتمام ودعم القيادة الحكيمة - رعاها الله - التي تسعى إلى أن تكون المملكة من بين مصاف الدول الاقتصادية والصناعية الكبرى.

ولفت معاليه، الانتباه إلى أن ما يشهده قطاع التعدين من حراك مستمر، يأتي تماشيًا مع أهداف تنويع الاقتصاد الوطني والنمو الاقتصادي المدفوع بطموح القيادة ومستهدفات رؤية

ودعا معاليه الله عز وجل أن يحفظ القيادة الرشيدة، ويديم على بلادنا عزها واستقرارها، وأن يتقبل من المسلمين صيامهم وصالح أعمالهم.

// انتهى //

21:59ت م

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الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسرفع معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة عيد الفطر المبارك.وأكد معاليه على ما تتمتع به المملكة اليوم في ظل القيادة الرشيدة - أيدها الله - من نعم كثيرة، وقفزات تنموية كبيرة، في جميع المجالات والقطاعات المختلفة، بما في ذلك قطاع التعدين، الذي يحظى باهتمام ودعم القيادة الحكيمة - رعاها الله - التي تسعى إلى أن تكون المملكة من بين مصاف الدول الاقتصادية والصناعية الكبرى.ولفت معاليه، الانتباه إلى أن ما يشهده قطاع التعدين من حراك مستمر، يأتي تماشيًا مع أهداف تنويع الاقتصاد الوطني والنمو الاقتصادي المدفوع بطموح القيادة ومستهدفات رؤية السعودية 2030، والاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية التي تركز بشكل أساس على تعظيم قيمة موارد المملكة الطبيعية، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها ليصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.ودعا معاليه الله عز وجل أن يحفظ القيادة الرشيدة، ويديم على بلادنا عزها واستقرارها، وأن يتقبل من المسلمين صيامهم وصالح أعمالهم.// انتهى //21:59ت م0190

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