شكرا لقرائتكم أهازيج شعبية وطبول في وداع رمضان بالأحساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قام أهالي بلدة الطرف شرق الأحساء، بتوديع شهر رمضان المبارك مع آخر أيامه بكلمات تمتزج بأهازيج شعبية وقرع للطبول.

ونشرت “العربية” مقطع فيديو يظهر العادة السنوية التي توارثوها أبًا عن جد لأهالي الأحساء في توديع الشهر الكريم مرددين” سلام عليكم “الوداع، يالوداع يارمضان”.

ومن جانبه، قال عبدالله الرويشد رئيس فرقة سيالة للفنون الشعبية إن الليلة استثنائية لأنها ليلة الوداع لرمضان، لافتًا أنها عادة سنوية وتعد جزءًا من المسحراتي ولكنها تختلف في الأغاني والكلمات وتبدأ الجولة بالصلاة ومدح البرية بترديد:” يا الوداع يا شهر الصيام عليك الصيام يا شهر رمضان”.